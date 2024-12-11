Германия увеличит присутствие в Сирии, заявила Бербок

«В свете дальнейшего развития (ситуации в Сирии — ред.) мы, естественно, увеличим наше присутствие на месте. Именно поэтому сегодня я назначила специального координатора по Сирии в федеральном министерстве иностранных дел. И я очень рада, что эту задачу возьмет на себя госминистр Тобиас Линднер», — сказала она.
Выступление Бербок транслировалось на странице МИД в соцсети X.
Бербок отметила, что Германия всегда поддерживала диалог с «самыми разными» представителями сирийского общества, и сейчас необходимо восстановить эти коммуникационные каналы для ведения политического диалога и предоставления гуманитарной помощи.
В этом ключе министр упомянула группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»*, которая, по словам Бербок, является «решающим актором» для будущего Сирии. Вместе с другими партнёрами Германия ищет «адекватного» обхождения с группировкой, учитывая её террористические истоки, добавила она.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* организация признана в России террористической и запрещена