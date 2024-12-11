Турция обещает защитить Сирию от Израиля: перспективы конфликта двух стран

В то же время политолог Сергей Михеев в эфире радио «Вести РФ» заявил, что Турция никогда не мешала Израилю в его действиях в Сирии. Более того, фактически две страны выступили в альянсе в текущей ситуации, поскольку турецкие войска вошли на север страны, а израильская армия заняла ее южные территории.