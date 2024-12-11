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Турция обещает защитить Сирию от Израиля: перспективы конфликта двух стран

В действительности Анкара никогда не препятствовала израильским властям утверждать свои интересы на Ближнем Востоке, считают эксперты.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Турция обещает защитить Сирию от Израиля.
Источник: Телеграм-канал

Покровительствующие свергнувшей Башара Асада оппозиции власти Турции выразил недовольство вторжением в Сирию израильских войск. С официальным заявлением по данному поводу уже выступил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

По словам главы МИД Турции, Анкара всегда будет рядом с сирийцами. Действия Израиля турецкий дипломат назвал «агрессией» и «беззаконием». Но более конкретных действий по защите Сирии от присутствия израильских военных Фидан не пообещал.

В беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов прогнозирует, что Турция и Израиль вряд ли пойдут на присоединение к себе отдельных территорий Сирии. Это не позволят сделать им и США, даже если такие попытки будут предприняты израильскими и турецкими властями.

Политический эксперт Елена Супонина в комментарии «Ленте.ру» отметила, что Израиль хочет закрепиться на Голанских высотах и вряд ли отдаст территорию, считающуюся спорной, хотя это и идет вразрез с позицией ООН по данному вопросу.

В то же время политолог Сергей Михеев в эфире радио «Вести РФ» заявил, что Турция никогда не мешала Израилю в его действиях в Сирии. Более того, фактически две страны выступили в альянсе в текущей ситуации, поскольку турецкие войска вошли на север страны, а израильская армия заняла ее южные территории.

Усилятся, по мнению политолога, и позиции США, которые получат еще больший контроль над нефтяными и газовыми месторождениями на сирийской территории.