Откровенный разговор. ТОП-12 важных тем прямой линии Евгения Куйвашева

6. В 2025 году в регионе будут введены дополнительные меры поддержки молодых семей. Речь идёт о семьях с детьми, в которых хотя бы один из супругов в возрасте до 23 лет учится в вузе или ссузе. «Нужно создавать наилучшие условия для того, чтобы молодые люди получали образование, могли приобрести жильё. Для этого сегодня существует целый перечень мер поддержки. И многие молодые семьи ими пользуются. На данный момент прорабатывается введение единовременной выплаты в 50 тысяч рублей на покупку товаров первой необходимости для новорождённого (если его маме не больше 23 лет). Студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке — суммарно до полумиллиона за весь период действия жилищного кредита».