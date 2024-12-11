Откровенный разговор. ТОП-12 важных тем прямой линии Евгения Куйвашева

В Свердловской области прошла прямая линия губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона более часа отвечал на самые актуальные вопросы свердловчан, а в конце мероприятия призвал уральских благотворителей исполнить мечты всех детей, которые живут в детдомах и социально-реабилитационных центрах. ТОП-12 самых важных тем прямой линии — в материале ural.aif.ru.
1. Власти региона усилят поддержку уральских медиков. По словам губернатора, «медицинские сёстры и средний медицинский персонал в целом — важная часть системы здравоохранения, никакая больница без медсестёр не обойдётся». Ряд дополнительных мер помощи были введены в 2024 году. В частности, был пересмотрен размер компенсации за найм жилья. В дальнейшем планируется расширить программу привлечения специалистов в отдалённые территории.
2. Дефицит кадров в АПК решается в регионе посредством создания аграрных классов. «Они сегодня действуют в 18 муниципалитетах, в них учится почти 850 детей и подростков, — рассказал Евгений Куйвашев. — Мы стремимся профориентировать ребят, чтобы они поступали в соответствующие вузы и колледжи. Для нашей области весь перечень аграрных специальностей очень важен, потому что сельские территории развиваются, растёт молочное производство и растениеводство. Выпускники агроклассов могут получить дополнительно до 10 баллов к сумме ЕГЭ при поступлении в Уральский государственный аграрный университет».
3. В Свердловской области продолжится строительство новых школ. «Только в уходящем году мы построили восемь новых образовательных учреждений, — отметил глава региона. — Кроме того, 16 объектов было отремонтировано. На строительство и ремонт школ ежегодно выделяются колоссальные средства».
4. Власти Среднего Урала продолжат развивать инфраструктуру для электрокаров. Производители зарядных устройств для электромобилей и сетевые организации получат субсидии из областного бюджета. «К концу года мы запускаем ещё 13 электростанций — плюсом к тем 18, которые запустили в прошлом году, — подчеркнул губернатор. — Это мощное устройство, которое заряжает автомобили за полчаса или час. Но если в прошлом году все “зарядники” мы установили в Екатеринбурге, то в нынешнем сделали упор на региональную сеть, чтобы было удобно путешествовать по области. В планах на 2025 год — развивать зарядные станции на федеральных трассах».
5. В столице Урала будет отреставрирован Городок чекистов. «Это уникальный комплекс, памятник конструктивизма, — сказал Евгений Куйвашев. — Но перед этим необходимо подготовить соответствующие документы. Властям Екатеринбурга нужно взять данную ситуацию на контроль. Мы уже выделили деньги на ремонт кровли, так как возникла достаточно болезненная ситуация для всего квартала. Так, шаг за шагом, мы отремонтируем весь комплекс».
6. В 2025 году в регионе будут введены дополнительные меры поддержки молодых семей. Речь идёт о семьях с детьми, в которых хотя бы один из супругов в возрасте до 23 лет учится в вузе или ссузе. «Нужно создавать наилучшие условия для того, чтобы молодые люди получали образование, могли приобрести жильё. Для этого сегодня существует целый перечень мер поддержки. И многие молодые семьи ими пользуются. На данный момент прорабатывается введение единовременной выплаты в 50 тысяч рублей на покупку товаров первой необходимости для новорождённого (если его маме не больше 23 лет). Студенческим семьям могут компенсировать расходы на уплату процентов по ипотеке — суммарно до полумиллиона за весь период действия жилищного кредита».
7. В наступающем году в Свердловской области отремонтируют свыше 300 км дорог. Ожидается, что значительная часть путепроводов войдёт в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». Нацпроект «Безопасные качественные дороги» в 2024 году завершается, но темпы обновления региональных трасс не снизятся. «За шесть лет мы привели почти 800 км областных магистралей, — рассказал Евгений Куйвашев. — Благодаря нацпроекту смогли замкнуть ЕКАД, сдвинуть с мёртвой точки решение множества дорожных проблем. Часть нового нацпроекта также будет связана с ремонтами трасс и укреплением транспортного каркаса региона. Областной Минтранс уже предложил внести в него 200 км путепроводов, чтобы привести их в нормативное состояние в 2025 году».
8. Свердловские власти и руководство железной дороги проработают вопрос изменения расписания электропоездов по маршруту Бокситы — Екатеринбург — Бокситы, чтобы пассажирам было удобнее добираться до областного центра. По словам губернатора, корректировать расписание сложно, поскольку через наш железнодорожный узел идёт большой поток грузовых и пассажирских поездов. «Уверен, что как только появится возможность, график будет изменён», — сказал он.
9. Для качественного водоснабжения Полевского будет построен Верхне-Чусовской водозабор. «Это позволит перевести систему с поверхностного источника на подземный, — пояснил руководитель области. — Расчётная стоимость проекта — почти миллиард рублей. Средства уже выделены, будем максимально контролировать ход работ». Напомним, что летом в Полевском возникли перебои с подачей горячей воды. Эксперты связывают это с тем, что водоснабжение города идёт из поверхностного источника реки Чусовая.
10. На Среднем Урале стартует проект «Земский работник культуры». Программа рассчитана на привлечение новых специалистов в учреждения культуры, расположенные в сёлах, рабочих посёлках, пгт и малых городах с населением до 50 тысяч человек. Проект будет действовать по аналогии с уже действующими программами «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». На эти цели в следующем году предусмотрено 15 млн рублей. "По одному миллиону рублей будем выплачивать тем, кто заключит трудовой договор с учреждениями, подведомственными региональному министерству культуры или администрации муниципалитета, — пояснил губернатор. — Потенциальные участники программы должны иметь профильное высшее или специализированное образование в сфере культуры. Минимальный срок работы по контракту составит пять лет.
11. В обозримом будущем границы Ирбитской ярмарки будут расширены. «Мы обязательно сохраним ярмарку и дадим ей новый импульс, — пообещал глава региона. — Безусловно, это важный элемент развития Ирбита. Меня искренне радует, что с каждым годом гостей становится больше. В организации мероприятия будет задействована отремонтированная улица Красноармейская. Таким образом торговых площадей будет больше». Кроме того, будет проработан вопрос переноса производственной площадки Ирбитского завода спецтехники из центра города в промзону.
12. В Свердловской области накануне праздника состоится уже вторая акция по вручению новогодних подарков детям из детских домов. «Это 68 учреждений, в которых живут около 2,5 тысячи ребят всех возрастов, — отметил Евгений Куйвашев. — Подарки они просят самые разные: кому-то — кукла, кому-то — платье, кто-то просит ноутбук для учёбы, а кто-то мечтает посетить аквапарк. Все их мечты будут выполнены. Мы уже нашли партнёров, которые подключились к исполнению детских желаний. Они станут Дедами Морозами для наших ребят, а мы будем продолжать эту акцию и в дальнейшем».