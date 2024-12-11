Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом

«В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам — от иммиграции до энергетики. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести “фурор” своими указами в первый день», — говорится в материале.
По данным Рейтер, среди предполагаемых мер ужесточение миграционной политики: расширение полномочий сотрудников иммиграционной службы, возобновление строительства стены на границе с Мексикой, а также отправка дополнительных военных на южную границу. Кроме того, планируется увеличить добычу нефти и газа, что соответствует предвыборным обещаниям Трампа.
В образовательной сфере инициативы, согласно информации источников, могут включать запрет финансирования школ, преподающих критическую расовую теорию, и отмену антидискриминационных мер для трансгендерных студентов. Также рассматриваются изменения, касающиеся федеральных подрядчиков, включая ограничения на проведение тренингов по вопросам разнообразия.
Как узнало агентство, работа над указами координируется давним советником Трампа Стивеном Миллером и рядом аналитических центров, включая America First Policy Institute и Heritage Foundation. Источники Рейтер отмечают, что часть указов будет подписана в последующие дни и недели после инаугурации.