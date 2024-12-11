Reuters узнало о планах Трампа на первый день после возвращения в Белый дом

«В первый день своего пребывания в должности 20 января Дональд Трамп планирует выпустить более 25 указов и распоряжений, стремясь кардинально изменить политику правительства США по различным вопросам — от иммиграции до энергетики. Два источника, знакомые с ситуацией, сообщили, что Трамп сказал своей команде, что хочет произвести “фурор” своими указами в первый день», — говорится в материале.