Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил Додон

«В рамках новых интеграционных проектов возможно сотрудничество… Самый перспективный, конечно, это БРИКС. Для Молдовы, конечно, нынешняя власть против, но власть скоро поменяется, я считаю, что для Молдовы будет перспективным стать хотя бы наблюдателем… Я считаю, что Молдова может стать наблюдателем в БРИКС на первом этапе, и мы должны к этому стремиться», — заявил Додон.