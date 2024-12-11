Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил Додон

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек — РИА Новости. Молдавия могла бы стать наблюдателем при БРИКС, заявил в среду журналистам экс-президент страны, председатель молдавской Партии социалистов Игорь Додон.
Экс-глава Молдавии приехал в Нижний Новгород на международный форум «Со.знание» для укрепления двусторонних отношений с РФ, которые, по его словам, переживают одну из самых низких точек в современной истории.
«В рамках новых интеграционных проектов возможно сотрудничество… Самый перспективный, конечно, это БРИКС. Для Молдовы, конечно, нынешняя власть против, но власть скоро поменяется, я считаю, что для Молдовы будет перспективным стать хотя бы наблюдателем… Я считаю, что Молдова может стать наблюдателем в БРИКС на первом этапе, и мы должны к этому стремиться», — заявил Додон.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, где является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать рынок экспорта на Запад.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.