В Омске Юрия Хлебкова переназначили министром региональной безопасности

Юрий Хлебков продолжит работу на посту заместителя министра региональной безопасности Омской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Договор с ним заключен на один год — это стандартная практика для сотрудников омских министерств.
Юрий Хлебков трудится в министерстве несколько лет. Ранее он занимал должность руководителя департамента безопасности населения и территории. В 2023 году его повысили до заместителя министра.
Помимо Хлебкова, в команде главы министерства Алексея Кубица работают ещё два заместителя: Дмитрий Гарнагин и Андрей Сухих.