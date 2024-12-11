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В Омске Юрия Хлебкова переназначили министром региональной безопасности

Договор с Юрием Хлебковым заключён на один год.

Источник: Om1 Омск

Юрий Хлебков продолжит работу на посту заместителя министра региональной безопасности Омской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона. Договор с ним заключен на один год — это стандартная практика для сотрудников омских министерств.

Юрий Хлебков трудится в министерстве несколько лет. Ранее он занимал должность руководителя департамента безопасности населения и территории. В 2023 году его повысили до заместителя министра.

Помимо Хлебкова, в команде главы министерства Алексея Кубица работают ещё два заместителя: Дмитрий Гарнагин и Андрей Сухих.