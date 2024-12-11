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Гюзель Хабутдинова возглавила исполком Альметьевского района

Депутаты Совета Альметьевского муниципального района единогласно назначили Гюзель Хабутдинову руководителем исполнительного комитета.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба администрации Альметьевска.

Назначение состоялось на 47-й сессии Совета Альметьевского муниципального района. В своем выступлении новый руководитель исполкома поблагодарила депутатов за доверие и подчеркнула значимость совместной работы для достижения поставленных целей.

Среди ключевых задач новый руководитель выделила улучшение транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, создание безбарьерной среды, развитие образования и образовательных кластеров. Гюзель Хабутдинова также отметила, что особое внимание будет уделено улучшению экономических и промышленных показателей в сотрудничестве с ключевыми, ведущими и крупными предприятиями, а также средним и малым бизнесом.

«Наша цель — сделать Альметьевский район лучшим местом для реализации возможностей, где каждый сможет комфортно жить и иметь достойную работу», — заявила госпожа Хабутдинова.

Гюзель Хабутдинова вступила в должность исполняющего обязанности руководителя исполнительного комитета Альметьевского района 15 ноября. Она сменила на этом посту Тимура Нагуманова, который стал помощником раиса Республики Татарстан.