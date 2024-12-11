Гюзель Хабутдинова возглавила исполком Альметьевского района

Среди ключевых задач новый руководитель выделила улучшение транспортной и жилищно-коммунальной инфраструктур, создание безбарьерной среды, развитие образования и образовательных кластеров. Гюзель Хабутдинова также отметила, что особое внимание будет уделено улучшению экономических и промышленных показателей в сотрудничестве с ключевыми, ведущими и крупными предприятиями, а также средним и малым бизнесом.