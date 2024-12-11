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ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии

ЕК разрешила граничащим с Россией странам отказывать мигрантам в запросе убежища.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Еврокомиссия разрешила граничащим с РФ и Белоруссией странам ЕС в виде исключения отказывать в запросе на убежище мигрантам на общих внешних границах, сообщила на брифинге в Брюсселе вице-президент ЕК Хенна Вирккунен.

«В виду серьезных угроз безопасности ЕС на внешних границах с Россией и Белоруссией… страны-члены могут в исключительных случаях идти вразрез с правилами по предоставлению убежища и принципом невыдворения… Но такие меры должны быть соразмерными и ограниченными», — сказала она.

Ранее ЕК заявила, что выделяет 170 миллионов евро на дальнейшее усиление совместных границ Евросоюза с Россией и Белоруссией.

ЕС