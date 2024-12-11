ЕК разрешила отказывать в убежище мигрантам из России и Белоруссии

«В виду серьезных угроз безопасности ЕС на внешних границах с Россией и Белоруссией… страны-члены могут в исключительных случаях идти вразрез с правилами по предоставлению убежища и принципом невыдворения… Но такие меры должны быть соразмерными и ограниченными», — сказала она.