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Тимур Ишметов стал председателем Центробанка Узбекистана

Председателем правления Центробанка был назначен заместитель советника президента.

Источник: Международный пресс-клуб

ТАШКЕНТ, 11 дек — Sputnik. Тимур Ишметов назначен на должность председателя правления Центрального банка Узбекистана, сообщает пресс-служба верхней палаты.

«Кенгаш Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в соответствии с представлением Президента Республики Узбекистан принял постановление о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка Республики Узбекистан», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента Шерзод Асадов также сообщил, что Ишметов выдвинут на должность председателя правления Центрального банка.

«Президент Республики Узбекистан представил в Сенат Олий Мажлиса кандидатуру первого заместителя советника Президента по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка», — написал в своем Telegram-канале Асадов.

Совет Сената Олий Мажлиса принял решение о назначении Тимура Ишметова на должность председателя правления Центрального банка в соответствии с представлением президента.

Тимур Ишметов родился в 1979 году в Ташкенте. Окончил факультет «Финансы и кредит» Ташкентского финансового института (2000), магистратуру Бирмингемского университета и факультет правоведения Ташкентского юридического университета.

Трудовую деятельность начал в 2000 году с должности экономиста Центрального банка, где работал на различных должностях, в том числе руководил департаментами монетарных операций, управления международных резервов, операций на внутреннем валютном рынке и валютного регулирования и контроля ЦБ.

В 2017 — 2019 годы работал первым заместителем председателя Центрального банка. В 2019—2020 годы занимал должность первого замминистра финансов (под руководством Мамаризо Нурмуратова), а в 2020 — 2022 годы — министра финансов.

С декабря 2022 года работает первым заместителем советника президента по вопросам развития отраслей экономики, инвестиций и реализации внешнеторговой политики (позже по вопросам экономического развития) Равшана Гулямова.