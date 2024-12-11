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Bloomberg узнал о плане НАТО ввести норму по производству военной техники

Североатлантический альянс обсуждает возможность введения новых целей для стран-участниц по количеству производимых танков, самолетов и других систем вооружений, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

В приоритете — вопросы усиления противовоздушной обороны, наступательных систем вооружения и потенциала ядерного сдерживания.

Из-за этого расходы на оборону альянса могут вырасти до 3% ВВП. Сейчас НАТО требует от своих членов, чтобы этот показатель составлял 2%, но не все страны добились этого. По оценке альянса, в этом году целевого показателя достигли 23 из 32 стран-членов. Например, Польша выделила в текущем году на оборону 4,7% ВВП — $46 млрд, а Германия — 2,1% или примерно $75 млрд.

Профильные министры стран-членов будут обсуждать вопрос о новом показателе в феврале, согласовать требования хотели бы к саммиту НАТО в июне, но источники отметили, что цель может стать труднодостижимой.

Избранный президент Дональд Трамп призывал увеличить норму, которую страны-члены НАТО тратят на оборону, до 3% ВВП. 8 декабря он заявил, что если страны альянса «будут платить по счетам», то США при нем не выйдут из состава НАТО. В феврале этого года избранный глава государства вспоминал свой разговор с президентом некой «большой страны», название которой не раскрыл. Ему Трамп заявил, что не защитил бы страну от нападения России, так как она не вкладывала достаточно в бюджет альянса. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».

Новый генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что рост трат стран-альянса до 2% ВВП произошел во многом благодаря Трампу, так как он подтолкнул блок к увеличению расходов. Генсек также указывал, что считает этот показатель недостаточным.

«Если вы хотите сохранить сдерживание на нынешнем уровне, то 2% недостаточно, а если говорить шире, то оборонно-промышленная база у нас производит недостаточно по слишком высоким ценам, а поставки осуществляются слишком медленно», — говорил Рютте.

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