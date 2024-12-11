Bloomberg узнал о плане НАТО ввести норму по производству военной техники

Избранный президент Дональд Трамп призывал увеличить норму, которую страны-члены НАТО тратят на оборону, до 3% ВВП. 8 декабря он заявил, что если страны альянса «будут платить по счетам», то США при нем не выйдут из состава НАТО. В феврале этого года избранный глава государства вспоминал свой разговор с президентом некой «большой страны», название которой не раскрыл. Ему Трамп заявил, что не защитил бы страну от нападения России, так как она не вкладывала достаточно в бюджет альянса. По его утверждению, после этой беседы «в НАТО потекли сотни миллиардов долларов».