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Стало известно, кто принес пулемет в кабинет мэра Новосибирска

Фото орудия опубликовали в соцсетях.

Источник: соцсети

Недавно юнкоры профильного класса из школы № 219 побывали на приеме у мэра Новосибирска. Максим Кудрявцев ответил на вопросы ребят, показал свой кабинет.

На одном из фото школьников запечатлели за изучением пулемета. Орудие, как выяснилось, стоит в кабинете градоначальника, в углу, возле флагов России и Новосибирска.

«Этот сувенир в городской администрации появился при нынешнем градоначальнике. После того, как Максима Кудрявцева избрали мэром. Сувенир преподнесли горадминистрации в рамках форума “Технопром-2024”, — сообщили Сибкрай.ru в администрации Новосибирска.

Отмечается, что пулемет стоит в кабинете мэра постоянно.