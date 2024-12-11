Стало известно, кто принес пулемет в кабинет мэра Новосибирска

Недавно юнкоры профильного класса из школы № 219 побывали на приеме у мэра Новосибирска. Максим Кудрявцев ответил на вопросы ребят, показал свой кабинет.
На одном из фото школьников запечатлели за изучением пулемета. Орудие, как выяснилось, стоит в кабинете градоначальника, в углу, возле флагов России и Новосибирска.
«Этот сувенир в городской администрации появился при нынешнем градоначальнике. После того, как Максима Кудрявцева избрали мэром. Сувенир преподнесли горадминистрации в рамках форума “Технопром-2024”, — сообщили Сибкрай.ru в администрации Новосибирска.
Отмечается, что пулемет стоит в кабинете мэра постоянно.