Губернатор Дмитрий Махонин проверил качество ремонта санатория «Орлёнок»

Он отметил также, что пообщался со специалистами санатория, которые отметили, что процедуры теперь будут более эффективными, что в корпусах станет тепло и комфортно. Губернатор озвучил дальнейшие планы — благоустройство территории «Орлёнка». Дмитрий Махонин дал поручение краевому Минздраву и муниципалитету разработать проект и предусмотреть финансирование.