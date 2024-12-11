Губернатор Дмитрий Махонин проверил качество ремонта санатория «Орлёнок»

Расположенная в Усть-Качке здравница, являющаяся частью Краевой детской клинической больницы, была отремонтирована благодаря краевой программе «Качественное здравоохранение».
Накануне заезда ребят качество проведённых работ оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«Лично убедился, что здравница готова принимать детей после капитального ремонта. Преобразились лечебный и спальный корпуса, обновили кровлю, фасады и окна на обоих зданиях. Закупили мебель и новые аппараты для физиотерапевтического лечения», — написал в своем telegram-канале глава региона.
Он отметил также, что пообщался со специалистами санатория, которые отметили, что процедуры теперь будут более эффективными, что в корпусах станет тепло и комфортно. Губернатор озвучил дальнейшие планы — благоустройство территории «Орлёнка». Дмитрий Махонин дал поручение краевому Минздраву и муниципалитету разработать проект и предусмотреть финансирование.
Как рассказали в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, во время капитального ремонта подрядчики заменили крыши на обоих зданиях санатория, обновили фасады, провели комплекс отделочных работ и заменили окна. Обновлённую детскую здравницу укомплектовали новой мебелью, новыми аппаратами для физиотерапии, оборудовали ванны для бальнеотерапии, прибрели гидромассажную ванну.
На мероприятия по капитальному ремонту и обустройству здания из краевого бюджета было выделено больше 142,2 млн рублей.
В краевом Министерстве здравоохранения рассказали, что санаторий реализует программы профилактики и лечебные программы для детей с сердечно-сосудистой патологией, болезнями опорно-двигательного аппарата, кожи и подкожной клетчатки, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и эндокринной систем, расстройствами питания и нарушения обмена веществ.
Санаторий готов принимать ежегодно более 2800 детей от 4 до 17 лет, предоставляя им курс лечения и восстановления.
Дети получают в «Орлёнке» шестиразовое питание, предусмотрены индивидуальные диетические меню, которые адаптированы под различные заболевания. Дети традиционно имеют возможность поправлять своё здоровье и одновременно учиться, в этом им помогают педагоги Усть-Качкинской средней школы.
После ремонта в санатории появились центр отдыха, игротека, территория для спортивных игр, футбольное поле. Интересный досуг детям также обеспечен за счёт концертов, лекций и демонстрации фильмов, а также культурных мероприятий, которые приурочены к различным праздникам.
Большую благодарность за проделанную работу коллегам выразил главный врач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.
«Коллеги буквально в течении нескольких дней после ремонта смогли всё обустроить и подготовить санаторий к заезду, они большие молодцы. Коллектив воодушевлен, они много лет ждали капитальный ремонт и сейчас они будут продолжать работу по оздоровлению наших пациентов», — поделился Дмитрий Антонов.