Беспрозванных призвал льготников региона сообщать ему о проблемах с лекарствами

«Проверил наличие лекарств по льготам на складе областной фармацевтической компании. Именно отсюда они поступают в аптеки поликлиник, где уже жители их получают. По различным категориям своя ситуация. Зачастую возникают проблемы из-за затянутых административных процедур. Решаем точечно. Сейчас налаживаем систему обеспечения медикаментами. Если вы столкнулись с проблемой, то обязательно пишите мне в чат-бот или звоните на горячую линию по льготным лекарствам: +7 (4012) 994 471», — сообщил губернатор.