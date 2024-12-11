МИД вручил официальную ноту Польше из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове

Как сообщалось ранее, польские спецслужбы пытались за 100 тыс. евро завербовать белорусского дипломата в Молдове. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подчеркнул, что c точки зрения права как внутреннего, так и международного это вопиющий инцидент. «Нарушается целый ряд норм внутреннего законодательства. Нарушается целый ряд международных правил. Прямо нарушаются нормы Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях. Попытка оказания давления или вербовки дипломата, поверьте, притом столь наглая и откровенная, даже за гранью права, правил приличия нормального цивилизованного межгосударственного общения. Это не может остаться без реакций. С нашей стороны уже подготовлена соответствующая нота в адрес польской стороны. Полагаю, последует и ряд других шагов, над которыми мы самым серьезным образом думаем. Вся ответственность за последствия таких действий лежит на польской стороне», — отметил Анатолий Глаз.