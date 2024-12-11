СМИ раскрыли, как Киев восполнит дефицит поставок оружия из США

«В долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два “кулака”. Один “кулак” — полностью развитая способность наносить удары с помощью беспилотников, а второй — крылатые и баллистические ракеты малой или даже средней дальности», — заявил изданию директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрада Музика. Специалисты по оборонной промышленности сходятся в мнении, что БПЛА не являются основной ударной силой, а украинские силы нуждаются в ракетах.