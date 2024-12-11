СМИ раскрыли, как Киев восполнит дефицит поставок оружия из США

The Washington Post сообщил о выпуске ударных беспилотников дальнего действия на Украине. Аналитики издания утверждают, что несмотря на доступность производства БПЛА и возможность выпускать крупные партии за ограниченное время, дронов не устранят все проблемы Киева на поле боя.
«В долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два “кулака”. Один “кулак” — полностью развитая способность наносить удары с помощью беспилотников, а второй — крылатые и баллистические ракеты малой или даже средней дальности», — заявил изданию директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan Конрада Музика. Специалисты по оборонной промышленности сходятся в мнении, что БПЛА не являются основной ударной силой, а украинские силы нуждаются в ракетах.
4 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров объявил о серийном выпуске ракеты-дрона «Паляниця», которая представляет собой «беспилотник», способный нести фугасную или осколочно-фугасную боевую часть.
В России 21 ноября впервые провели испытание баллистической ракеты средней дальности в безъядерном исполнении «Орешник».