Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству

«Сегодня (11 декабря — прим. ТАСС) утром канцлер ФРГ Олаф Шольц в своем кабинете в Ведомстве федерального канцлера подписал письменное заявление о вотуме доверия в соответствии со статьей 68 Основного закона», — отметил Хебештрайт. «Уважаемая госпожа председатель Бундестага, в соответствии со статьей 68 Основного закона прошу вынести на голосование вопрос о доверии мне. Я намерен сделать заявление по этому поводу до голосования в понедельник, 16 декабря 2024 года», — говорится в заявлении. Документ был передан в канцелярию председателя Бундестага.
«Дебаты по вотуму доверия в Бундестаге запланированы на следующий понедельник, 16 декабря, с 13:00 (15:00 мск)», — резюмировал представитель кабмина ФРГ.
Если депутаты Бундестага откажут канцлеру в доверии, будут проведены досрочные парламентские выборы 23 февраля 2025 года.
Сам Шольц, выступая со специальным заявлением, сказал журналистам, что изложит подробные обоснования своего запроса 16 декабря в Бундестаге. Канцлер заявил, что если законодатели выразят ему недоверие, то он «предложит в понедельник во второй половине дня президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг». При этом глава правительства добавил, что это откроет путь к досрочным выборам. В условиях демократии, по словам Шольца, именно избиратели отвечают на вопросы, которые стоят перед страной.
Германия переживает острейший политический кризис. Он возник в связи с разногласиями в правящей коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву и по вопросу ослабления так называемого долгового тормоза (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает). 6 ноября Шольц принял решение отправить в отставку Кристиана Линднера с поста министра финансов. Правящая коалиция развалилась.