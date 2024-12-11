Шольц направил в Бундестаг заявку на вотум доверия правительству

Сам Шольц, выступая со специальным заявлением, сказал журналистам, что изложит подробные обоснования своего запроса 16 декабря в Бундестаге. Канцлер заявил, что если законодатели выразят ему недоверие, то он «предложит в понедельник во второй половине дня президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг». При этом глава правительства добавил, что это откроет путь к досрочным выборам. В условиях демократии, по словам Шольца, именно избиратели отвечают на вопросы, которые стоят перед страной.