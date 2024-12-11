В Татарстане депутатов Госсовета призвали соблюдать дисциплину

Глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров напомнил депутатам о недопустимости пропуска сессии парламента. Посещаемость мероприятий он обещал взять под свой контроль.
Так, на заседании комитета 11 декабря парламентарии едва уложились в кворум. Чубаров также подчеркнул, что депутатам на почты высылаются приглашения на сессии и заседания Госсовета, где можно отметить свое участие.
Ранее прокурор Татарстана Суяргулов осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева.