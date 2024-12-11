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В Татарстане депутатов Госсовета призвали соблюдать дисциплину

Ряд из них пропускают сессии парламента.

Источник: Госсовет Татарстана

Глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров напомнил депутатам о недопустимости пропуска сессии парламента. Посещаемость мероприятий он обещал взять под свой контроль.

Так, на заседании комитета 11 декабря парламентарии едва уложились в кворум. Чубаров также подчеркнул, что депутатам на почты высылаются приглашения на сессии и заседания Госсовета, где можно отметить свое участие.

Ранее прокурор Татарстана Суяргулов осудил депутатов, вступившихся за Фаиля Камаева.