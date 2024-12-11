Токаеву представили отечественные разработки в сфере ИИ

— Необходимо построить экономику, основанную на знаниях и инновациях. Чтобы быть технологически и экономически передовой страной, важно, прежде всего, уделять особое внимание развитию сферы человеческого капитала, цифровизации и искусственного интеллекта. В наше время без этого не обойтись. Сейчас все человечество живет в цифровом мире. По мнению экспертов, с каждым годом эффективность технологии искусственного интеллекта будет расти. Поэтому перед нами стоят амбициозные задачи сделать Казахстан крупнейшим цифровым хабом Евразии. Необходимо по-новому взглянуть на вопросы цифрового развития, — заявил Касым-Жомарт Токаев.