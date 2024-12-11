Ильсур Метшин провел личный прием граждан

С просьбой помочь сыну, участвующему в специальной военной операции, к главе города обратилась жительница Ново-Савиновского района, педагог-психолог детского сада № 18 Лилия Хасанова. Она рассказала, что сын с августа находится в зоне проведения СВО, где служит младшим сержантом в подразделении разведывательно-ударного дивизиона. «По просьбе сына и его товарищей я решила обратиться к вам, чтобы попросить помощи. Ребята нуждаются в детекторах, трех дронах “Булат-4”, рациях — они очень необходимы им для службы», — рассказала мать военнослужащего. Она добавила, что родители и родственники тоже помогают: общими усилиями недавно на фронт отправили генератор. Лилия Хасанова попросила передать технику через участников СВО, которые по очереди приезжают в отпуск.