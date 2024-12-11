Ильсур Метшин провел личный прием граждан

Пенсионерка Фируза Ислямова из Советского района Казани, воспитывающая дочь с инвалидностью, попросила организовать новогодний праздник в семейном досуговом центре «Мечта». Его сейчас посещают около 50 детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь для них проводятся занятия по рисованию и рукоделию, канистерапии и другие. В центре функционирует звукозаписывающая студия, где работают со слабослышащими ребятами. Родители особенных детей находят в пространстве поддержку, осваивают новые навыки. При помощи мэрии Казани в 2022 году здесь прошел капитальный ремонт, установили новую мебель.
«На сегодня “Мечта” — это почти единственный центр, который мы посещаем для развития и организации досуга. Мы ходим на кружок по ИЗО, делаем керамические изделия», — рассказала Фируза Ислямова. Она подарила мэру Ильсуру Метшину подарок ручной работы и отметила, что дети мастерят их в центре благодаря покупке печки на грантовые средства.
Глава города поблагодарил за презент и пообещал организовать праздник для ребят с ОВЗ: «Мы подписываемся. И программа будет, и подарки от меня будут». Провести событие планируется 22 декабря.
С просьбой помочь сыну, участвующему в специальной военной операции, к главе города обратилась жительница Ново-Савиновского района, педагог-психолог детского сада № 18 Лилия Хасанова. Она рассказала, что сын с августа находится в зоне проведения СВО, где служит младшим сержантом в подразделении разведывательно-ударного дивизиона. «По просьбе сына и его товарищей я решила обратиться к вам, чтобы попросить помощи. Ребята нуждаются в детекторах, трех дронах “Булат-4”, рациях — они очень необходимы им для службы», — рассказала мать военнослужащего. Она добавила, что родители и родственники тоже помогают: общими усилиями недавно на фронт отправили генератор. Лилия Хасанова попросила передать технику через участников СВО, которые по очереди приезжают в отпуск.
«Мы подготовим и рации, и дроны, дождемся в отпуск ребят в течение двух недель или отправим с вами, Булат Рафаилович (Алеев, руководитель аппарата исполкома — прим.ред.), — озвучил решение мэр. — Мы обязательно решим все до Нового года, а как отправить вы скажете. Если ребята скажут, что отправить нужно побыстрее, мы найдем, как довезти».
Обновить площадку для сбора ТКО поселка Северный попросил председатель ТОС «Авиастроителей», многодетный отец, воспитывающий дочь с инвалидностью, Руслан Хусаинов. По его словам, бункерной площадкой вблизи дома № 84 по ул. Центрально-Мариупольской пользуются около 1,5 тысячи человек. Сейчас объект находится в плачевном состоянии, жители ТОСа неоднократно обращались по этому вопросу в адрес главы районной администрации и в систему «Народный контроль».
«Жители просят переоборудовать бункерную площадку в контейнерную. Сейчас в двух бункерах незаконно оставляют строительный и другой крупногабаритный мусор. Это все копится, а потом попадает в овраг, который находится позади площадки. При этом здесь постоянная грязь, а бункеры стоят рядом с тротуаром и дорогой, ведущей к детскому саду и почте».
Глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Ренат Шамсутдинов рассказал, что в 2025 году запланирована реконструкция площадки за счет бюджетных денежных средств: «Эту площадку превратим в контейнерную, овраг оградим декоративным забором, а по тротуару работаем — будем смотреть в рамках ремонта дорог». Проект предусматривает размещение евроконтейнеров с возможностью организации раздельного сбора мусора, а также благоустройство подъездных путей. Ильсур Метшин отметил, что к работам приступят, когда позволит погода.
Юлия Жидкова из поселка Дербышки, работающая заведующей культурно-досуговым отделом ДК им. Саид-Галиева, на встрече с мэром попросила благоустроить детскую площадку и заменить светильники во дворе домов № 26 и № 28 по ул. Парковой.
Как стало известно на встрече, территория жилых зданий вошла в ТОП-200 дворов для благоустройства в 2025 году по результатам голосования. По предварительной схеме по периметру участка запланировали установить светоточки, сформировать детские и спортивные площадки, установить оборудование.
Ильсур Метшин предложил перед началом работ встретиться с жителями, чтобы они смогли озвучить свои предложения: «Давайте мы туда приедем до начала работ, соберем активных жителей, договоримся, что будем делать, а потом встретимся после благоустройства».
Интересы дома № 24а по ул. Серп и Молот представила пожилая жительница Казани Рузиля Харисова — она попросила отремонтировать подъезд. Как рассказал Владимир Жаворонков, дом, в котором живет пенсионерка, одноэтажный и был построен в 1949 году. Последний раз серьезные работы здесь проводились в 2007-м, поэтому требуется ремонт. Мэр поручил обновить подъезд в следующем году по программе текущего ремонта.
В приеме граждан также приняли участие начальник управления социальной политики Ирина Смирнова, главы районных администраций Владимир Жаворонков, Роман Фатхудинов и Альберт Салихов.
Басира Агазаде.