МИД вручил Польше ноту из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдове

Так, 11 декабря в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна. Польскому дипломату была вручена официальная нота. Ожанн заявил, что разговор в белорусском МИДе будет передан в Варшаву, отказавшись от других комментариев.