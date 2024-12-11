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МИД вручил Польше ноту из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдове

Беларусь вручила Польше официальную ноту из-за попытки завербовать белорусского дипломата в Молдове.

Источник: Комсомольская правда

МИД Беларуси вручил официальную ноту Польше из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове, сообщает БелТА.

Так, 11 декабря в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна. Польскому дипломату была вручена официальная нота. Ожанн заявил, что разговор в белорусском МИДе будет передан в Варшаву, отказавшись от других комментариев.

Ранее мы писали, что телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове: «Предложил работу на спецслужбу Польши и 100 тысяч евро».

После МИД заявил о реакции на попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове. А в КГБ Беларуси назвали вербовочный подход к действующему дипломату вопиющим случаем.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.