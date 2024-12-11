МИД вручил Польше ноту из-за попытки вербовки белорусского дипломата в Молдове

МИД Беларуси вручил официальную ноту Польше из-за инцидента с попыткой вербовки белорусского дипломата в Молдове, сообщает БелТА.
Так, 11 декабря в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси Кшиштофа Ожанна. Польскому дипломату была вручена официальная нота. Ожанн заявил, что разговор в белорусском МИДе будет передан в Варшаву, отказавшись от других комментариев.
Ранее мы писали, что телеканал «Беларусь 1» сказал о попытке вербовки белорусского дипломата в Молдове: «Предложил работу на спецслужбу Польши и 100 тысяч евро».
После МИД заявил о реакции на попытку вербовки белорусского дипломата в Молдове. А в КГБ Беларуси назвали вербовочный подход к действующему дипломату вопиющим случаем.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил свое непопулярное решение перед выборами президента в 2025.