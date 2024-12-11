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Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФВладимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым. Обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Российской Федерации в Узбекистан в мае», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев
Путин Владимир