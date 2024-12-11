Эксперт оценил влияние выборов в Румынии на политику Молдавии

КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Власти Молдавии уделяют много внимания выборам президента Румынии, поскольку победа любого из кандидатов будет иметь влияние на политику республики, заявил РИА Новости молдавский политический аналитик Корнелий Чуря.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.
«Выборы президента Румынии имеют большое влияние на политику Молдавии. Представим, что второй тур состоялся бы. Победа Кэлина Джеорджеску привела бы к усилению суверанистских тенденций в Молдавии и ослаблению позиции правящей партии “Действие и солидарность”. Победа Ласкони стала бы дополнительным глотком кислорода для партии власти, которая смогла бы получить определенную выгоду и поддержку от Румынии», — заявил Чуря.
Он полагает, что этим и объясняется значительное внимание властей Молдавии к избирательному процессу в Румынии. Руководители страны в лице президента, премьера и спикера партии неоднократно высказывали свои политические предпочтения и призывали жителей Молдавии с румынским гражданством активно участвовать в выборах.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что новую дату выборов главы государства должно будет назначить новое правительство. Парламентские выборы в Румынии прошли 1 декабря. Учредительное заседание парламента запланировано на 20 декабря.