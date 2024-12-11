В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Конституционный суд Румынии 6 декабря принял решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.