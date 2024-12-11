В Сирии сожгли могилу отца экс-президента Асада, пишут СМИ

«Группа людей в масках сожгла мавзолей бывшего президента Сирии Хафеза Асада… В этом же месте рядом с Хафезом Асадом был похоронен его старший сын Басиль…, там же была похоронена жена Хафеза Асада Аниса Махлюф», — говорится в материале газеты.
Как отмечает газета, в соцсетях распространились видео, на которых могила Хафеза Асада охвачена огнем, на других видео вооруженные люди стоят вокруг могилы внутри мавзолея.
Отец Башара Асада Хафез был президентом Сирии с 1971 по 2000 год.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву — РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.