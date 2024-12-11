В Казахстане готовят поправки, ужесточающие наказание за похищение невест

АСТАНА, 11 дек — Sputnik. Спикер нижней палаты казахстанского парламента Ерлан Кошанов на приеме у президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева рассказал ему о текущем статусе законотворческой работы и планах на будущий год.
По его словам, с начала сессии законотворцы приняли и направлен в сенат 31 закон. Из этого числа 15 уже подписаны президентом.
В их числе Бюджетный кодекс, законы по вопросам биржевой торговли, об ужесточении наказания за наркопреступления, о внедрении Единой добровольной накопительной системы «Келешек», по модернизации судов, совершенствованию административного законодательства и ряд других.
В настоящее время на рассмотрении депутатов находится 71 законопроект. Ведется работа над Налоговым, Водным, Строительным, Цифровым кодексами, законопроектами по защите прав потребителей, вопросам долевого участия в жилищном строительстве, развитию финансового рынка, военно-патриотическому воспитанию, почтовой связи.
Во исполнение поручения Президента, данного на заседании Национального курултая в Атырау, депутатами готовятся поправки по ужесточению наказания за похищение невест.
Депутаты заслушали отчет председателя Высшей аудиторской палаты об эффективности государственного субсидирования сельского хозяйства.
Мажилис уделяет особое значение открытости законотворческой работы, привлечению общественности и экспертного сообщества. Регулярно проводятся заседания Общественной палаты. Ерлан Кощшанов также доложил об итогах работы по линии парламентской дипломатии.