Послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций против РФ

«Пакет дополняет уже существующий санкционный список новыми физическими и юридическими лицами и направлен против организаций в России и третьих странах, которые косвенно способствуют военному и технологическому усилению России путем обхода экспортных ограничений», — говорится в сообщении.
Отмечается, что новый пакет санкций в отношении РФ был сформирован в ответ на «агрессию» России против Украины.
Ранее, 6 декабря, стало известно, что представители стран Евросоюза не смогли согласовать 15-й пакет санкций против России. Пакет предусматривал продление права Чехии импортировать российские нефтепродукты, поступающие в основном через Словакию. Также речь шла о санкциях против танкеров, перевозящих российскую нефть.
До этого, 26 ноября, агентство Bloomberg сообщало, что в рамках 15-го пакета Брюссель планирует ввести ограничения против более чем 45 нефтяных танкеров РФ. Также под угрозой находятся более 50 физлиц и около 30 организаций.
Западные страны усилили санкционное давление на РФ после начала спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года.