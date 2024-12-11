Bloomberg: бегство Башара Асада из Сирии организовали российские спецслужбы

Это согласуется с более ранними публикациями в СМИ. 8 декабря, в день бегства Асада, сообщалось, что он вылетел из Дамаска на борту транспортного самолета Ил-76 авиакомпании Syrian Air по направлению к северу страны, где находятся российские военные базы. Вскоре после вылета самолет пропал с радаров, его передвижение отследить не удавалось. Агентство Reuters предполагало, что в пути воздушное судно могли сбить. Однако представители сервиса Flightradar в соцсети X призывали не делать поспешных выводов, объяснив, что Ил-76 оборудован старым типом транспондера и летел в зоне подавления сигналов GPS.