Последние зарубежные новости за 11 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

Трамп может попытаться разморозить активы России, чтобы вернуть кредит Украине. Однако республиканцы могут не поддержать инициативу. Ранее США выдали Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7 на 50 млрд с погашением из замороженных активов РФ.