Последние зарубежные новости за 11 декабря 2024 года: свежие события текущего дня

NYT: Трамп может попытаться разморозить заблокированные активы РФ
Трамп может попытаться разморозить активы России, чтобы вернуть кредит Украине. Однако республиканцы могут не поддержать инициативу. Ранее США выдали Украине 20 млрд долларов в рамках кредита G7 на 50 млрд с погашением из замороженных активов РФ.
AP: Байден одобрил меморандум о борьбе с РФ и еще тремя странами
Байден одобрил меморандум по нацбезопасности, направленный на противодействие союзу России, Китая, Ирана и КНДР. Документ содержит рекомендации по координации действий с союзниками, санкциям и управлению кризисами. Публиковать его не планируют.
Bloomberg: в НАТО могут ввести норму по производству военной техники
НАТО рассматривает новые цели для стран-участниц по производству танков, самолетов и усилению ПВО. Оборонные расходы могут вырасти до 3% ВВП. Сейчас 2% достигают 23 из 32 членов альянса.
Politico: Макрон и Туск обсудят ввод миротворцев на Украину
Эммануэль Макрон и Дональд Туск обсудят развертывание миротворческих сил на Украине после окончания конфликта. В ноябре СВР РФ предупредила о возможной оккупации Украины через миротворческий контингент численностью 100 тыс. человек.
WP узнала, как Киев восполнит дефицит поставок оружия из США
На Украине ожидают сокращения западной помощи и усиливают производство БПЛА. Однако эксперты считают, что дронов недостаточно для безопасности страны, и Украине нужны баллистические ракеты для эффективных ударов.