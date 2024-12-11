Путин заявил, что Казань попала в топ «умных городов» России по внедрению ИИ

На первые три места данного топа, по словам Путина, попали Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Причем столица РФ была в лидерах и в 2023-м.
«У нас тоже соответствующие рейтинги здесь национальные внедряются. Москва занимает, безусловно, первое место, потом идет и Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — цитирует Путина ТАСС.
Президент добавил, что в России внедряют все возможности ИИ, а потом отслеживают и дают оценку достижениям в этой сфере. На сегодняшний день, по словам Путина, искусственный интеллект применяют почти во всех областях жизни: от ЖКХ до здравоохранения. И такое «движение вперед» продолжится.