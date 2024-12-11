Президент Франции взял на себя роль уполномоченного от Европы по украинскому урегулированию

Так или иначе, как пишут западные СМИ, и в европейских столицах, и в Киеве смирились с тем фактом, что после инаугурации 20 января 2025 года республиканец непременно постарается заставить стороны прекратить огонь. Как именно будет выглядеть его план урегулирования, до сих пор неизвестно. Однако все рассматриваемые командой республиканца сценарии как минимум подразумевают заморозку боевых действий по линии фронта. При этом непонятно, какая в этом процессе будет роль у Европы. К европейским союзникам Дональд Трамп выдвигал претензии за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в помощь Украине, но никоим образом их не упоминал, рассуждая о том, как «очень быстро» урегулирует конфликт.