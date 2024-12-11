Президент Франции взял на себя роль уполномоченного от Европы по украинскому урегулированию

Эмманюэль Макрон проходит сейчас через очередной острый внутриполитический кризис, однако это не мешает ему находить время для участия в международных делах. Так, 12 декабря президент Франции покинет Париж, где недавно ушло в отставку правительство, и отправится в Польшу. Курс на Варшаву французский лидер взял с конкретной целью — обсудить урегулирование украинского конфликта.
Потребность в таком визите у Макрона возникла после того, как ему удалось 7 декабря организовать в Париже встречу президента Украины Владимира Зеленского и будущего главы Белого дома Дональда Трампа, обещавшего быстро положить конец боевым действиям. Агентство Reuters 11 декабря опубликовало подробности трехсторонних переговоров во французской столице. В материале утверждается, что Трамп без конкретики заявил Макрону и Зеленскому, что хочет немедленного прекращения огня и старта мирного диалога, в то время как французский и украинский президенты постарались донести до американского коллеги необходимость при реализации подобного сценария предоставить Киеву гарантии безопасности.
Один из источников Reuters сказал, что Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский «на одной волне» объясняли Дональду Трампу свое видение ситуации, но «не загоняли его в угол».
Так или иначе, как пишут западные СМИ, и в европейских столицах, и в Киеве смирились с тем фактом, что после инаугурации 20 января 2025 года республиканец непременно постарается заставить стороны прекратить огонь. Как именно будет выглядеть его план урегулирования, до сих пор неизвестно. Однако все рассматриваемые командой республиканца сценарии как минимум подразумевают заморозку боевых действий по линии фронта. При этом непонятно, какая в этом процессе будет роль у Европы. К европейским союзникам Дональд Трамп выдвигал претензии за недостаточный, по его мнению, финансовый вклад в помощь Украине, но никоим образом их не упоминал, рассуждая о том, как «очень быстро» урегулирует конфликт.
На этом фоне Эмманюэль Макрон, с самого начала своего президентства пытающийся выставить Францию лидером Европы, видимо, решил не ждать, когда Дональд Трамп официально въедет в Белый дом, а уже сейчас зарезервировать за Парижем роль ведущего представителя Европы в конфигурации возможного урегулирования. Как отмечают западные СМИ, одну дипломатическую победу французский лидер успел одержать, организовав переговоры Трампа и Зеленского. Теперь Макрон задумал заранее взяться за организацию и продвижение гарантий безопасности для Украины, которые, наиболее вероятно, будут подразумевать некое западное военное присутствие на ее территории.
В Варшаву, по данным газеты Rzeczpospolita, Эмманюэль Макрон отправляется с целью обсудить план европейской миротворческой миссии, которая может быть размещена на территории Украины в рамках возможного мирного соглашения, заключенного по инициативе Дональда Трампа.
Газета утверждает, что именно Польшу президент Франции видит одним из ключевых игроков в подобном проекте. Бывший помощник генсека НАТО, работавший при Йенсе Столтенберге до 2022 года, Камиль Гранд заявил польскому изданию, что Макрон донес до Трампа тезис о невозможности оставить Европу в стороне от переговоров между Москвой и Вашингтоном.
По мнению Гранда, всего существует три сценария предоставления Украине гарантий безопасности в случае заморозки боевых действий по линии фронта и отказа Киева от возвращения контроля над границами 1991 года военным путем.
Первый — «немецкий», при котором Украину приняли бы в НАТО в тех границах, которые она контролирует, как это было с ФРГ в 1955 году. Правда, против этого выступают США при демократе Джо Байдене, а при республиканце Дональде Трампе подобный поворот и вовсе кажется нереалистичным. Кроме того, не поддерживает подобный план и Германия.
Второй сценарий — «израильская» модель, при которой Запад продолжает массово поставлять Украине оружие после заключения мира или перемирия. У этого плана, впрочем, есть существенный минус, поскольку ни США, ни европейские союзники не могут гарантировать бесперебойность поставок в случае смены власти в той или иной стране.
Третий — «корейский» сценарий, подразумевающий создание демилитаризованной зоны между конфликтующими сторонами. В случае его реализации в этой зоне, вероятно, и может быть размещена миротворческая миссия, для обсуждения которой Эмманюэль Макрон и отправился в Варшаву. По мнению Камиля Гранда, внимание французского лидера к Польше вызвано ее географическим положением и растущим военным потенциалом республики — лидера по расходам на оборону в соотношении к ВВП среди всех стран НАТО.
При этом идея Эмманюэля Макрона о миротворческой миссии выглядит сейчас довольно масштабной и затратной. Эксперт парижского аналитического центра IFRI, где разрабатывают гипотетический проект подобной миссии, Эли Тененбаум пояснил Rzeczpospolita, что для реализации такой инициативы потребовались бы силы в размере пяти бригад, или около 40 тыс. человек. Командование одной бригадой могла бы взять на себя Польша, однако помимо нее Макрону понадобятся и другие помощники. Отмечается, что свои идеи французский лидер уже обсуждал с премьером Британии Киром Стармером и представителями государств Северной Европы и Балтии.
Примечательно, что Владимир Зеленский, ранее заявлявший о согласии Киева исключительно на вступление в НАТО в качестве гарантии безопасности, уже допустил, что Украина может довольствоваться и простым размещением западных войск на своей территории. «Скажу вам откровенно: мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля», — заявил Зеленский на встрече с лидером Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, состоявшейся в Киеве уже после беседы украинского лидера с Дональдом Трампом.
Так или иначе, будут ли усилия президента Франции иметь какой-то успех, вопрос открытый. Во-первых, Дональд Трамп до сих пор не представил своего плана урегулирования и, как отметило агентство Reuters, не стал углубляться в подробности своей возможной стратегии даже на встрече с Эмманюэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Во-вторых, непонятно, как отреагирует Россия на идею размещения на украинской территории западных военных, учитывая, что потенциальное присутствие сил НАТО в этой стране стало одной из официальных причин полномасштабного конфликта.
Кроме того, Москва настаивает, что единственный план урегулирования, который она готова рассмотреть, — это ранее озвученные президентом РФ условия прекращения боевых действий. И, судя по утечкам о «плане Трампа» в СМИ, как минимум часть возможных предложений будущего президента США Россия сейчас считает неприемлемыми.