Орбан заявил, что Киев отклонил предложение прекратить огонь на Рождество

Он репостнул публикацию из X Зеленского, в которой тот заявил о надежде, что Орбан «хотя бы не будет звонить [экс-президенту Сирии Башару] Асаду в Москву» (он прибыл туда после смены власти в стране 8 декабря), и отметил, что «никто не должен повышать личный имидж за счет единства».