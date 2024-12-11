Орбан заявил, что Киев отклонил предложение прекратить огонь на Рождество

Венгрия, чье председательство в Совете ЕС подходит к концу, предлагала Украине прекратить огонь и провести обмен пленными с Россией на Рождество, но Киев идею отклонил, сообщил венгерский премьер Виктор Орбан.
«Мы предложили рождественское прекращение огня и масштабный обмен пленными. Печально, что президент [Украины Владимир] Зеленский сегодня это явно отверг и исключил», — написал Орбан в X.
Он репостнул публикацию из X Зеленского, в которой тот заявил о надежде, что Орбан «хотя бы не будет звонить [экс-президенту Сирии Башару] Асаду в Москву» (он прибыл туда после смены власти в стране 8 декабря), и отметил, что «никто не должен повышать личный имидж за счет единства».
Орбан 11 декабря провел переговоры по телефону с президентом Владимиром Путиным. В беседе венгерский премьер выразил заинтересованность в содействии «совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса» на Украине, в том числе с учетом контактов венгерского политика «с рядом западных лидеров», сообщал Кремль. Сам Орбан отмечал, что предпринимает разного рода дипломатические шаги для прекращения огня и мирных переговоров.
Путин же в ходе разговора «изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины» и напомнил, что Киев «исключает возможность мирного урегулирования конфликта», отмечал Кремль.
Разговор Орбана с Путиным произошел после встречи венгерского политика с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Как сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Орбан не передал Путину какого-либо послания от Трампа.
Зеленский в своем посте отметил, что благодарит Трампа и других западных лидеров за работу над поиском «правильных и надежных решений для настоящего мира».
Путин в июне называл условия России для прекращения огня и начала переговоров с Украиной. Среди них были вывод ВСУ с территории новых регионов, отказ Киева от вступления в НАТО и др. Глава государства в конце ноября отмечал, что Москва готова к переговорам с Киевом на этих условиях.