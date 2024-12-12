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После жалоб горожан Юрий Слюсарь осмотрел проблемные объекты в Таганроге

Ростовская область, 11 декабря 2024. DON24.RU. В Таганроге врио губернатора Юрий Слюсарь побывал в местах, на которые чаще всего жалуются горожане. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Жители Таганрога в комментариях неоднократно писали о стихийных свалках и постоянном ремонте коллектора. Заехал на проблемные объекты», — сообщил глава региона.

В городе есть три крупных свалочных очага, которые требуют ликвидации.

«Заняться этим необходимо максимально оперативно, тем более что у нас есть положительный опыт рекультивации полигона на Николаевском шоссе. Поручил ускорить процессы подготовки всех необходимых документов. С финансированием посодействуем», — отметил руководитель.

Юрий Слюсарь добавил, что прекрасно понимает усталость людей от постоянного ремонта канализационной сети.

«Сейчас на ул. 1-й Котельной смонтирован временный обводной трубопровод. Глава города заверила, что до 20 декабря дорога будет засыпана щебнем и устранят неприятный запах. Мера временная, но важно, чтобы таганрожцы могли уже сейчас комфортно передвигаться по улице. В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью», — написал он.