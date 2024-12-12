После жалоб горожан Юрий Слюсарь осмотрел проблемные объекты в Таганроге

«Сейчас на ул. 1-й Котельной смонтирован временный обводной трубопровод. Глава города заверила, что до 20 декабря дорога будет засыпана щебнем и устранят неприятный запах. Мера временная, но важно, чтобы таганрожцы могли уже сейчас комфортно передвигаться по улице. В 2025 году ремонт аварийного участка должен быть завершен полностью», — написал он.