Представители ядерных держав провели закрытую встречу в Дубае

Из него следует, что встреча представителей пяти ядерных держав прошла в Дубае (до 2022 года подобные мероприятия проходили в столицах стран-председателей, но с тех пор проводятся в третьих странах или на площадках ООН). В ней участвовали официальные лица «экспертного уровня» (как правило, в таких мероприятиях участвуют дипломаты, чаще всего уровня заместителей глав департаментов, а также военные, но не обязательно от всех пяти стран; встреч уровня заместителей министров в этом формате не было с конца 2021 года). «Стороны провели откровенную дискуссию по тематике ядерных доктрин. Было решено, что такое обсуждение является своевременным в целях углубления понимания ядерных доктрин друг друга и во избежание недопонимания и просчетов», — добавили в китайском МИДе.