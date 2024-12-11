Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.