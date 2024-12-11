Сан-Хосе
+13°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист обратился к американцам после удара ВСУ по Таганрогу

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американцам следует задуматься, поддерживают ли они украинские атаки ракетами из США по объектам в России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Источник: AP 2024

«Ракеты, поставленные этим позорищем, снова были использованы для атаки на Россию. На этот раз — аэродром в Таганроге. Что думают простые американцы? Вы поддерживаете это безумие? Это делается от вашего имени?» — написал он, прикрепив к публикации фрагмент выступления президента США Джо Байдена.

Украинские войска в среду атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства, все снаряды были сбиты или отклонены средствами РЭБ, сообщило Министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что эта атака противника не останется без ответа, будут приняты необходимые меры.

Президент России Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением, в котором заявил, что Украина нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

В ответ на применение американского и британского оружия Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник», в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.