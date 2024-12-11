Военный эксперт заявил, что в Беларуси могут появиться и другие ракеты РФ помимо «Орешника»

Согласие президента России Владимира Путина на размещение ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси (об этом его попросил белорусский коллега Александр Лукашенко), по мнению Богоделя, говорит о том, что РФ к вопросу безопасности относится более чем серьезно. Тем более, что Путин заявил: именно Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».