Военный эксперт заявил, что в Беларуси могут появиться и другие ракеты РФ помимо «Орешника»

Военный эксперт, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Богодель заявил в эфире телеканала ОНТ, что в Беларуси могут появиться и другие ракеты РФ помимо «Орешника».
Согласие президента России Владимира Путина на размещение ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси (об этом его попросил белорусский коллега Александр Лукашенко), по мнению Богоделя, говорит о том, что РФ к вопросу безопасности относится более чем серьезно. Тем более, что Путин заявил: именно Минск будет определять цели для размещенного в Беларуси «Орешника».
— «Орешник», — напомнил Богодель, — это не просто одна ракета средней дальности. Безусловно, раз решение принято, они размещены будут.
Эксперт напомнил, что у Беларуси есть опыт размещения оружия РФ. Богодель назвал, в частности, ракеты «Кедр».
— Скорее всего, раз идет вопрос о денонсации полностью и выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности… Значит, я думаю, что и ракеты меньшей дальности с соответствующим «ореховым» названием могут появиться на территории нашей республики. А это, на всякий случай, расстояние до тысячи километров, — говорит замначальника факультета Генштаба Вооруженных Сил.
Он напомнил, что «по прямой это вообще все столицы европейских государств».
— Это говорит о том, что Россия все-таки пытается сдержать натиск Североатлантического альянса, который четко для себя определил врагов, — подчеркнул Андрей Богодель.
Тем временем Минобороны сообщило: Беларусь не планирует создавать наступательных группировок войск.
А белорусские врачи сказали, почему нельзя отоспаться на выходных за всю неделю и как улучшить сон зимой.