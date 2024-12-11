Минобороны: в результате удара ATACMS по аэродрому Таганрога пострадали военные

В ночь на 11 декабря ВСУ ударили Таганрогу крылатыми ракетами ATACMS. Целью атаки, предположительно, был аэродром. Пострадала его инфраструктура, а также несколько военных. В Минобороны России уже заявили, что без ответа атака не останется, и пообещали принять меры. Какие — пока неизвестно, но в США предполагают, что что в ближайшее время по Украине вновь ударят гиперзвуковой ракетой «Орешник».