Беспрозванных вручил именные стипендии за успехи в образовании и науке

«Вы — гордость нашего региона, своих родителей и педагогов. Абсолютно уверен, что ваша сегодняшняя победа — это только начало в череде ваших жизненных успехов. Искренне желаю вам новых свершений, для достижения которых мы окажем всю необходимую поддержку», — сказал Алексей Беспрозванных.