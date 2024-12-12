Беспрозванных вручил именные стипендии за успехи в образовании и науке

Стипендии назначены выпускникам с высшим баллом по ЕГЭ, победителям олимпиад и участникам конкурсных мероприятий. Именные стипендии губернатора присуждаются с 2010 года и носят персональный характер. Размер стипендии варьируется от 1000 до 8000 рублей в зависимости от категории получателей.
«Вы — гордость нашего региона, своих родителей и педагогов. Абсолютно уверен, что ваша сегодняшняя победа — это только начало в череде ваших жизненных успехов. Искренне желаю вам новых свершений, для достижения которых мы окажем всю необходимую поддержку», — сказал Алексей Беспрозванных.
Всего за 14 лет стипендии получили 7350 человек за особые достижения в различных сферах.