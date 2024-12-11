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Дипломат Савиных заявил, что размещение «Орешника» в Беларуси предотвращает войну

Дипломат Савиных: размещение «Орешника» в Беларуси предотвращает войну.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский дипломат, эксперт по внешней политике Андрей Савиных заявил в эфире телеканала ОНТ, что размещение ракет «Орешник» в Беларуси предотвращает войну.

Савиных, в частности, напомнил о важности баланса сил, который обеспечивает безопасность республики. В качестве позитива для Беларуси эксперт отметил:

— Очень много докладов, аналитических мнений указывает на то, что линия столкновений в регионе Евразии будет проходить от Ливана по югу через весь материк до Японии. Мы немножко оказываемся в стороне.

По мнению Андрея Савиных, это во многом заслуга продуманной политики и принимаемых мер.

— Размещение «Орешника» — это строго оборонительная мера, которая позволяет предотвратить войну, — отметил спикер. — Мы не угрожаем кому-либо. Мы говорим, что лучше на нас не нападать.

Дипломат уверен, что «миролюбивый, но решительный» (и даже «крайне решительный») характер принимаемых Беларусью мер надо поддерживать.

— Сейчас, посмотрите, время такое, что проходят только решительные действия. И Сирия — этому подтверждение, — резюмировал эксперт.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию в Сирию, сказав о борьбе за власть.

Также Лукашенко сказал, что Беларусь разместит «Орешник» из-за оружия США и Германии.