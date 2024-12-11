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Белорусский дипломат сравнил приезд Трампа на встречу с Макроном и Зеленским появлением авторитета на сходке

Белорусский дипломат резко высказался о встрече Трампа с Макроном и Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский дипломат, эксперт по внешней политике Андрей Савиных в эфире телеканала ОНТ сравнил приезд избранного президента США Дональда Трампа на встречу с главами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским с появлением авторитета на сходке.

— Это был визит, условно говоря, авторитета, который приехал на сходку — проинспектировать ситуацию на территории, за которую он отвечает. Явно там не было никакого равенства отношений, — сказал в эфире Савиных о прибытии Трампа во Францию.

Также дипломат и эксперт отметил: еще не вступивший в должность Трамп символично «демонстрировал свое пренебрежительное отношение к ближайшим союзникам».

— Он дал понять, что работать будет через Францию, не Германию! И он показал, что для него абсолютно ничего не значат условные лимитрофы в виде Украины и, я так подозреваю, большого количества стран Центральной Европы, — добавил Савиных.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о предвыборных обещаниях Трампа: «Дональда может понести». Также Лукашенко выражал надежду, что Трамп будет пытаться решить накопившееся проблемы в мире.