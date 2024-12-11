Белорусский дипломат сравнил приезд Трампа на встречу с Макроном и Зеленским появлением авторитета на сходке

Белорусский дипломат, эксперт по внешней политике Андрей Савиных в эфире телеканала ОНТ сравнил приезд избранного президента США Дональда Трампа на встречу с главами Франции Эммануэлем Макроном и Украины Владимиром Зеленским с появлением авторитета на сходке.
— Это был визит, условно говоря, авторитета, который приехал на сходку — проинспектировать ситуацию на территории, за которую он отвечает. Явно там не было никакого равенства отношений, — сказал в эфире Савиных о прибытии Трампа во Францию.
Также дипломат и эксперт отметил: еще не вступивший в должность Трамп символично «демонстрировал свое пренебрежительное отношение к ближайшим союзникам».
— Он дал понять, что работать будет через Францию, не Германию! И он показал, что для него абсолютно ничего не значат условные лимитрофы в виде Украины и, я так подозреваю, большого количества стран Центральной Европы, — добавил Савиных.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о предвыборных обещаниях Трампа: «Дональда может понести». Также Лукашенко выражал надежду, что Трамп будет пытаться решить накопившееся проблемы в мире.