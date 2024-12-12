Президент Молдовы обсудила с новым генсеком НАТО гибридные угрозы

Обращаясь к Североатлантическому совету, Санду подчеркнула усилия Молдовы по поддержанию мира и стабильности и по укреплению устойчивости гибридным угрозам. Она обратила внимание на тактику внешнего вмешательства в демократические процессы через незаконное финансирование партий и манипулирование информацией, которые подрывают демократию и доверие граждан. Президент также подчеркнула важность международного сотрудничества для защиты демократий в мире и укрепления мира.