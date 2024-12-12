Президент Молдовы обсудила с новым генсеком НАТО гибридные угрозы

Санду посетила с официальным визитом штаб-квартиру Организации Североатлантического договора в Брюсселе в рамках 30-летия программы Партнерство во имя мира между Молдовой и НАТО.
«В ходе визита глава государства встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Дискуссии были сосредоточены на региональной безопасности, гибридных угрозах, включая вмешательство в выборы и коррупцию на выборах, а также на необходимости совместных действий по защите демократий в регионе».
Обращаясь к Североатлантическому совету, Санду подчеркнула усилия Молдовы по поддержанию мира и стабильности и по укреплению устойчивости гибридным угрозам. Она обратила внимание на тактику внешнего вмешательства в демократические процессы через незаконное финансирование партий и манипулирование информацией, которые подрывают демократию и доверие граждан. Президент также подчеркнула важность международного сотрудничества для защиты демократий в мире и укрепления мира.
«Визит в штаб-квартиру НАТО подчеркивает приверженность Республики Молдова сотрудничеству со странами-партнерами для обеспечения безопасности граждан, защиты демократических процессов в нашей стране и укрепления ее роли как надежного партнера в региональной безопасности», — отметили в администрации главы государства.