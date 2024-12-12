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Президент Молдовы обсудила с новым генсеком НАТО гибридные угрозы

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с генсеком НАТО Марком Рютте вопросы региональной безопасности, гибридных угроз, вмешательства в выборы и необходимости совместных действий для защиты демократии, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Источник: Președinția Republicii Moldova

Санду посетила с официальным визитом штаб-квартиру Организации Североатлантического договора в Брюсселе в рамках 30-летия программы Партнерство во имя мира между Молдовой и НАТО.

«В ходе визита глава государства встретилась с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Дискуссии были сосредоточены на региональной безопасности, гибридных угрозах, включая вмешательство в выборы и коррупцию на выборах, а также на необходимости совместных действий по защите демократий в регионе».

говорится в сообщении пресс-службы.

Обращаясь к Североатлантическому совету, Санду подчеркнула усилия Молдовы по поддержанию мира и стабильности и по укреплению устойчивости гибридным угрозам. Она обратила внимание на тактику внешнего вмешательства в демократические процессы через незаконное финансирование партий и манипулирование информацией, которые подрывают демократию и доверие граждан. Президент также подчеркнула важность международного сотрудничества для защиты демократий в мире и укрепления мира.

«Визит в штаб-квартиру НАТО подчеркивает приверженность Республики Молдова сотрудничеству со странами-партнерами для обеспечения безопасности граждан, защиты демократических процессов в нашей стране и укрепления ее роли как надежного партнера в региональной безопасности», — отметили в администрации главы государства.

НАТО