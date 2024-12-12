Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным

«Удорожание неизбежно (проекта ВСМ — ред.), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего — с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.