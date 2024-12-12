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Путин назвал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург неизбежным

Путин связал удорожание проекта ВСМ Москва — Петербург с ключевой ставкой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Удорожание проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург неизбежно не только из-за инфляции, но и в связи с ключевой ставкой и удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Удорожание неизбежно (проекта ВСМ — ред.), это очевидно, и не только в связи с инфляцией, которая все-таки остановилась — это понятно, а связано это с ключом, прежде всего — с ключевой ставкой. С удорожанием кредитов со стороны коммерческих банков», — сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Путин Владимир