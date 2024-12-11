Ситуация в Сирии: что известно на 11 декабря

Иранская разведка предупредила сирийские власти о грядущей угрозе со стороны исламистов за три месяца до наступления. Однако, по словам Али Хаменеи, неизвестно, дошли ли сообщения до высокопоставленных лиц. Хаменеи обвиняет США и Израиль в свержении Асада.