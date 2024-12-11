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Ситуация в Сирии: что известно на 11 декабря

В минувшие выходные вооруженная оппозиция захватила Дамаск и объявила о свержении режима Башара Асада. Экс-президент Сирии с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила ему убежище. Как развиваются события в Сирии 11 декабря, читайте в дайджесте Новостей Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Кремле подтвердили контакты с новыми властями Сирии

Дмитрий Песков сообщил, что Россия поддерживает контакты с оппозиционными властями Сирии, заинтересована в стабилизации ситуации, учитывая наличие российских объектов и людей в стране.

Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии

По данным агентства, экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны с помощью российской разведки. Он был вывезен через российскую авиабазу в Сирии, а его самолету отключили транспондер, чтобы скрыть маршрут.

Верховный лидер Ирана: разведка предупреждала Асада об угрозах за три месяца

Иранская разведка предупредила сирийские власти о грядущей угрозе со стороны исламистов за три месяца до наступления. Однако, по словам Али Хаменеи, неизвестно, дошли ли сообщения до высокопоставленных лиц. Хаменеи обвиняет США и Израиль в свержении Асада.

СМИ раскрыли детали помощи Киева террористам в Сирии

Украина усилила террористическую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии, предоставив ей FPV-дроны и операторов БПЛА для наступления на правительственные войска. США и ЕС считают эту организацию террористической.