Ситуация в Сирии: что известно на 11 декабря

В Кремле подтвердили контакты с новыми властями Сирии
Дмитрий Песков сообщил, что Россия поддерживает контакты с оппозиционными властями Сирии, заинтересована в стабилизации ситуации, учитывая наличие российских объектов и людей в стране.
Bloomberg узнал, как Россия помогла Асаду сбежать из Сирии
По данным агентства, экс-президент Сирии Башар Асад сбежал из страны с помощью российской разведки. Он был вывезен через российскую авиабазу в Сирии, а его самолету отключили транспондер, чтобы скрыть маршрут.
Верховный лидер Ирана: разведка предупреждала Асада об угрозах за три месяца
Иранская разведка предупредила сирийские власти о грядущей угрозе со стороны исламистов за три месяца до наступления. Однако, по словам Али Хаменеи, неизвестно, дошли ли сообщения до высокопоставленных лиц. Хаменеи обвиняет США и Израиль в свержении Асада.