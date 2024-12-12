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Новая награда: Санду получила европейскую премию им. Рихарда Куденхове-Калерги

КИШИНЕВ, 11 дек — Sputnik. Президент Майя Санду стала лауреатом Европейской премии имени Рихарда Куденхове-Калерги, сообщает пресс-служба главы государства. Награда была вручена на торжественной церемонии, прошедшей в Брюсселе.

Источник: X / Maia Sandu

«Премия вручается национальным лидерам и общественным деятелям, продвигающим европейское единство, демократию и общие ценности на континенте, она вдохновлена видением основателя панъевропейского союза, дипломата и философа Рихарда Куденхове-Калерги. Среди лауреатов премии — Ангела Меркель, Жан-Клод Юнкер, Клаус Йоханнис и Дональд Туск», — уточнили в пресс-службе.

Санду завила, что посвятила эту награду гражданам Республики Молдова.

«Эта награда принадлежит стойкому народу Молдовы, который каждый день борется за демократию, свободу и наше европейское будущее. Место Молдовы — в Европейском союзе, и членство в нем сделает Европу сильнее».

написала Санду в соцсети X.

Президент Европейского общества имени Куденхове-Калерги принц Николаус фон Лихтенштейн, вручивший награду, отметил, что Санду «мужественно следует политическому пути интеграции Молдовы в демократическую семью европейских государств».

В администрации президента подчеркнули, что данная премия символизирует признание усилий Республики Молдова в стремлении соответствовать европейским ценностям и содействовать единству и стабильности Европейского союза.

Премия не предусматривает финансового вознаграждения, сообщила пресс-служба главы государства.