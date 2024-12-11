Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя. Пателю 44 года, он сын индийских иммигрантов, его отец работал финансовым директором в авиационной компании. Патель получил степень бакалавра в области уголовного правосудия и истории в Университете Ричмонда и окончил юридический факультет Университета Пейса в 2005 году.