Глава ФБР уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Газета отмечает, что по крайней мере до апреля руководитель ФБР будет заместитель директора Пол Эббейт, который после этого уйдет на пенсию.
Кристофер Рэй возглавлял ФБР с августа 2017 года, до окончания его полномочий оставалось еще два года.
Трамп ранее выдвинул на должность главы ФБР своего советника Кэша Пателя. Пателю 44 года, он сын индийских иммигрантов, его отец работал финансовым директором в авиационной компании. Патель получил степень бакалавра в области уголовного правосудия и истории в Университете Ричмонда и окончил юридический факультет Университета Пейса в 2005 году.
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