МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных активов России

Министерство иностранных дел России назвало решение Соединенных Штатов выделить Киеву кредит на $20 млрд за счет замороженных российских активов грабежом. Об этом заявили в российском МИДе.
Министерство финансов США сообщило о выделении кредита Киеву с использованием доходов от замороженных активов России 10 декабря, отметив, что G7 коллективно предоставила $50 млрд в рамках этой инициативы. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что он «представляет собой банальный грабеж».
«Попросту говоря, “семерка” [G7] крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы», — говорится в заявлении российского МИДа.
Также дипломаты подчеркнули, что принятые Западом меры «не останутся без ответа», и у России есть возможности для изъятия и использования западных активов, которые находятся в юрисдикции страны.
Ранее в декабре Киев раскрыл условия получения $20 млрд за счет активов Москвы. В частности, украинский кабмин сообщал, что процентная ставка по кредиту составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Выплачивать проценты и погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов. Срок займа — 40 лет.
После начала спецоперации на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей от них находится в бельгийской Euroclear.
По результатам 2023 года Euroclear получила от активов России доходы в размере €4,4 млрд. По состоянию на конец сентября в Euroclear хранилось замороженных российских активов на €176 млрд.
Лидеры «Группы семи» договорились о кредите Украине на $50 млрд летом. Политики заявили, что он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов «в соответствии с международным правом». В октябре ЕС объявил, что Киев получит кредит до €35 млрд за счет доходов от российских активов, срок погашения рассчитан на 45 лет.