МИД назвал грабежом кредит Киеву с доходов от замороженных активов России

Лидеры «Группы семи» договорились о кредите Украине на $50 млрд летом. Политики заявили, что он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов «в соответствии с международным правом». В октябре ЕС объявил, что Киев получит кредит до €35 млрд за счет доходов от российских активов, срок погашения рассчитан на 45 лет.