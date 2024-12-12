Лукашенко присвоил Владимиру Каризне звание народного поэта

В их числе известный поэт-песенник Владимир Каризна.
«Народным поэтом стал член Союза писателей Беларуси Владимир Каризна», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Каризна родился 25 мая 1938 года в деревне Закружка Минского района. Окончил филфак БГУ в 1961 году и уехал работать учителем в Браславский район. Также он одновременно возглавлял литобъединение при районной газете «Браслаўская звязда».
С 1967 по 1980 год поэт на разных должностях работал на Республиканском радио. После свой путь он продолжил редактором отдела науки и искусства литжурнала «Полымя», старшим редактором, заведующим редакции литературы для дошкольников издательства «Юнацтва» и заместителем главного редактора журнала «Крыніца».
Первое стихотворение поэта опубликовали в 1956 году в газете «Чырвоная змена». А в 1963-м в свет вышел его первый сборник лирики «Край мой синеокий».
За свою карьеру он написал свыше двухсот текстов к песням.
Его многие стихи были положены на музыку, их исполняли ансамбли «Песняры», «Сябры» и «Верасы». Также Каризна написал слова к гимну Беларуси.