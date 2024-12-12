Лукашенко присвоил Владимиру Каризне звание народного поэта

С 1967 по 1980 год поэт на разных должностях работал на Республиканском радио. После свой путь он продолжил редактором отдела науки и искусства литжурнала «Полымя», старшим редактором, заведующим редакции литературы для дошкольников издательства «Юнацтва» и заместителем главного редактора журнала «Крыніца».