Путин назвал Казань и Пермь лидерами по внедрению ИИ

«Москва является одним из мировых лидеров. Потом идет Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — поделился глава государства во время мероприятия.
Владимир Путин подчеркнул, что на текущий момент искусственный интеллект применяется в разных сферах, от ЖКХ и транспорта до образования и медицины. Помогает ИИ и в борьбе с преступностью — к примеру, в столице за последнее время число квартирных краж уменьшилось более чем в 30 раз.
ИИ развивается ежегодно. Работа по совершенствованию технологий будет продолжаться, отметил президент.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие тренды в ведении соцсетей можно будет выделить в следующем году.