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Путин назвал Казань и Пермь лидерами по внедрению ИИ

ПЕРМЬ, 11 декабря, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин во время выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил Пермь и Казань в числе лидеров по внедрению ИИ в концепцию «умных городов».

Источник: РИА "Новости"

«Москва является одним из мировых лидеров. Потом идет Санкт-Петербург, Московская область, Екатеринбург, Казань, Пермь», — поделился глава государства во время мероприятия.

Владимир Путин подчеркнул, что на текущий момент искусственный интеллект применяется в разных сферах, от ЖКХ и транспорта до образования и медицины. Помогает ИИ и в борьбе с преступностью — к примеру, в столице за последнее время число квартирных краж уменьшилось более чем в 30 раз.

ИИ развивается ежегодно. Работа по совершенствованию технологий будет продолжаться, отметил президент.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие тренды в ведении соцсетей можно будет выделить в следующем году.

Путин Владимир