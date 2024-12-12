Путин назвал Казань и Пермь лидерами по внедрению ИИ

Владимир Путин подчеркнул, что на текущий момент искусственный интеллект применяется в разных сферах, от ЖКХ и транспорта до образования и медицины. Помогает ИИ и в борьбе с преступностью — к примеру, в столице за последнее время число квартирных краж уменьшилось более чем в 30 раз.