МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве в дела страны

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, последние четыре года можно считать потерянными для азербайджано-американских отношений. В пресс-службе осудили слова госсекретаря СШАЭнтони Блинкена, «искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека» в стране.
«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», — подчеркнули в МИД.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиевобвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны.