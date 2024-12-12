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МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве в дела страны

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Госдеп США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AP 2024

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, последние четыре года можно считать потерянными для азербайджано-американских отношений. В пресс-службе осудили слова госсекретаря СШАЭнтони Блинкена, «искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека» в стране.

«К сожалению, из-за вмешательства руководимого госсекретарем Блинкеном Госдепартамента США во внутренние дела Азербайджана в течение последних четырех лет указанный период считается потерянным для азербайджано-американских отношений», — подчеркнули в МИД.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиевобвинил США в манипулировании санкциями в отношении своей страны.