МИД Азербайджана обвинил США во вмешательстве в дела страны

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, последние четыре года можно считать потерянными для азербайджано-американских отношений. В пресс-службе осудили слова госсекретаря СШАЭнтони Блинкена, «искажающие ситуацию с защитой прав и свобод человека» в стране.