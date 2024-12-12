Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии

Ранее один из лидеров сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш заявил, что вопрос о размещении американских военных сил в Сирии будет решаться самими сирийцами. Аллуш выразил надежду на то, что Сирия станет страной, где будет царить мир как на местном, так и на глобальном уровне.