Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не ответила на вопрос журналиста о юридических основаниях присутствия американских военных в Сирии.
В ходе брифинга она отметила, что у США уже несколько лет есть силы и договоренности в этой стране, добавив, что они продолжают взаимодействовать с «Сирийскими демократическими силами» для обеспечения устойчивого уничтожения ИГИЛ*.
Когда журналист спросил о правовых основаниях для американского военного присутствия, Сингх сначала попросила уточнить формулировку вопроса. После этого ей пришлось повторить вопрос, так как она не сразу поняла его суть.
«Извините, в чем ваш вопрос?» — спросила она.
Ранее один из лидеров сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш заявил, что вопрос о размещении американских военных сил в Сирии будет решаться самими сирийцами. Аллуш выразил надежду на то, что Сирия станет страной, где будет царить мир как на местном, так и на глобальном уровне.
* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских и запрещенная на территории страны.