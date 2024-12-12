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Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии

США продолжают взаимодействовать с «Сирийскими демократическими силами».

Источник: Аргументы и факты

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не ответила на вопрос журналиста о юридических основаниях присутствия американских военных в Сирии.

В ходе брифинга она отметила, что у США уже несколько лет есть силы и договоренности в этой стране, добавив, что они продолжают взаимодействовать с «Сирийскими демократическими силами» для обеспечения устойчивого уничтожения ИГИЛ*.

Когда журналист спросил о правовых основаниях для американского военного присутствия, Сингх сначала попросила уточнить формулировку вопроса. После этого ей пришлось повторить вопрос, так как она не сразу поняла его суть.

«Извините, в чем ваш вопрос?» — спросила она.

Ранее один из лидеров сирийской оппозиции Мухаммед Аллуш заявил, что вопрос о размещении американских военных сил в Сирии будет решаться самими сирийцами. Аллуш выразил надежду на то, что Сирия станет страной, где будет царить мир как на местном, так и на глобальном уровне.

* Организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских и запрещенная на территории страны.