В 15-й пакет санкций против России предложили внести граждан Китая и КНДР

Постпреды стран ЕС три раза не могли согласовать 15-й пакет санкций против России. Reuters сообщал, что на встрече 6 декабря против выступили два государства — члена ЕС. Они не поддержали продление сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.