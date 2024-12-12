В 15-й пакет санкций против России предложили внести граждан Китая и КНДР

Европейский союз планирует включить компании и граждан из Китая и чиновников Северной Кореи в санкционный список в рамках 15-го пакета антироссийских санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа.
По данным агентства, в список могут попасть несколько китайских организаций и гражданин Китая, контролирующий компанию, которая нарушила торговые ограничения ЕС, а также фирма из Гонконга.
Страны Евросоюза также введут ограничения против около 45 российских нефтяных танкеров, и компаний, занимающихся транспортировкой нефти, отмечает Bloomberg.
В среду, 11 декабря, послы государств Евросоюза согласовали 15-й пакет санкций против России. В венгерском представительстве Совета ЕС сообщили, что цель ограничений — внести в санкционный список больше лиц и организаций, которые «косвенно способствуют военному и технологическому совершенствованию России путем обхода экспортных ограничений».
Постпреды стран ЕС три раза не могли согласовать 15-й пакет санкций против России. Reuters сообщал, что на встрече 6 декабря против выступили два государства — члена ЕС. Они не поддержали продление сроков, предоставленных европейским компаниям для вывода инвестиций из России. Соглашение на уровне представителей европейских стран — первый этап процесса принятия санкций. После постпредов их должен согласовать Евросовет.
Китай неоднократно критиковал западные ограничения, китайские власти заявляют, что не поставляют оружие ни одной из сторон конфликта и никак не участвует в нем, а только пытаются играть «конструктивную роль в содействии политическому урегулированию».
Власти США и разведка Южной Кореи сообщали, что в конфликте России и Украины участвуют северокорейские войска. Москва и Пхеньян информацию не подтверждали, но в начале ноября МИД Северной Кореи официально заявил о помощи российской армии, не уточнив в чем она состоит.