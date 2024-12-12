CBS: Трамп пригласил Си Цзиньпина на инаугурацию в Вашингтон

По их данным, Трамп пригласил Си Цзиньпина в начале ноября, вскоре после выборов, но пока неясно, принял ли тот приглашение.
Посольство КНР в Вашингтоне пока не ответило на просьбу ТАСС подтвердить данную информацию.
Как отмечает телеканал, ожидается, что на церемонии инаугурации могут присутствовать несколько представителей иностранных государств высокого ранга. Так, ее может посетить венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
На инаугурации президентов США обычно приглашают послов и других дипломатов высокого ранга. По данным Госдепартамента, с 1874 года ни один иностранный лидер не присутствовал на церемонии инаугурации главы государства.